Lille - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Lille - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lille sahasında Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Lille - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.09.2023- 17:30