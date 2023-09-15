UEFA'dan Romanya'ya ırkçılık soruşturması!

UEFA'dan yapılan açıklamada, maç sırasında yaşanan ırkçı eylemler, kışkırtıcı içerikli mesajlar içeren pankartların açılması, sahaya yabancı madde atılması, tribünlerde havai fişek yakılması ve tribünler arası merdivenlerde boşluk bırakılmaması gerekçeleriyle Romanya Futbol Federasyonu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
EURO 2024 Elemeleri I Grubu'nda, Romanya'nın başkenti Bükreş'te hafta içi oynanan karşılaşma, Romanya tribünlerinde açılan "Kosova Sırbistan'dır" yazılı pankart ve ayrılıkçı tezahüratların ardından 20. dakikada durdurulmuştu. Yaklaşık bir saatlik aranın ardından yeniden başlayan karşılaşmayı Romanya, 2-0 kazanmıştı.