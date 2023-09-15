İngiltere'nin İskoçya ile oynadığı hazırlık maçına yedek kulübesinde başlayan ve oyuna sonradan girerek kendi kalesine gol atan Harry Maguire, ülkesinde büyük tepki çekti.

İngiltere'nin İskoçya'yı 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçına Harry Maguire damga vurdu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarının başında oyuna dahil olan Harry Maguire, 67. dakikada kendi kalesine gol atınca ortalık karıştı. İngiltere'nin maçı 3-1 kazanmasına rağmen eleştiri okları Harry Maguire'a yöneldi.

"MANCHESTER UNITED'DA OYNAMIYOR, NEDEN KADRODA?"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakibi Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın gözünden düşen ve bu sezon oynanan 4 maçta yalnızca 23 dakika süre alan yıldız stoper, kendi takımında kadroya girememesine rağmen Gareth Southgate tarafından milli takıma çağırılınca yeniden gündem olmuştu. Southgate'in bu tercihi hem sosyal medyada hem de İngiliz futbol kamuoyunda eleştirimişti.

KENDİSİNE VE EŞİNE TEPKİ YAĞMURU

Son yıllarda hem Manchester United hem de milli formayla yaptığı hatalarda yoğun şekilde eleştirilen Maguire, İskoçya maçında kendi kalesine attığı gol sonrası yeniden hedef tahtasına kondu.

İskoçya maçının oynandığı günden bu yana Harry Maguire ve eşinin sosyal medya hesaplarına hakarete varan yorumlar yağıyor.

"ELEŞTİRİLERLE BAŞA ÇIKABİLİRİM"

Tepkiler ve eleştirilerle ilgili bugün bir açıklama yapan 30 yaşındaki stoper; "Eleştirilerle başa çıkabilirim. İlk dört hafta zordu çünkü haftada bir maçımız vardı ve teknik direktör beni seçmiyordu. Ama artık önümüzde çok maç var. Pek çok maçta forma giyeceğimden eminim." dedi.

ANNESİ DAYANAMADI, AÇIKLAMA YAPTI

Harry Maguire'a gelen yoğun tepkilere dayanamayan annesi Zoe Maguire, sosyal medyadan açıklama yaparak hakaret ve tacize varan bu eleştirilere tepki gösterdi.

Zoe Maguire, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bir anne olarak oğlumun bazı taraftarlardan, uzmanlardan ve medyadan aldığı olumsuz ve küfürlü yorumların seviyesini görmek utanç verici. Futbol dünyasında inişler ve çıkışlar, olumlu ve olumsuz durumlar olduğunu anlıyorum ama Harry'nin maruz kaldığı şey futbolun çok ötesine geçip tacize vardı. Onun yaşadıklarını görmek benim için hiç iyi değil.

Gelecekte başka ebeveynlerin veya oyuncuların, özellikle bugün bu sınırları aşan genç erkek ve kızların benzer durumlar yaşadıklarını görmeyi hiç istemem.

Harry'nin kocaman bir kalbi var ve zihinsel olarak güçlü olması, bununla başa çıkabilmesini sağlıyor.

TOM HOLLAND'DAN DESTEK

Beyaz perdede Spider-Man'e can veren İngiliz aktör Tom Holland da Harry Maguire için destek açıklaması yaptı:

Harry Maguire'a hayranlık duyuyorum. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. O anda ne yapacaktı, topun ceza alanına gelmesini mi bekleyecekti? Olması gerektiği gibi topu uzaklaştırmak için hamle yaptı ama top ağlara gitti. Futbolda bunlar var.

GALATASARAY - MANCHESTER UNITED MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda eşleşen Galatasaray ile Manchester United, ilk maçı 3 Ekim'de Old Trafford'da oynayacak. İkinci randevu ise 29 Kasım'da RAMS Park'ta oynanacak.