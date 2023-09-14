FIFA'nın 'en iyi' adayları açıklandı!

FIFA'nın her yıl en iyilere verdiği "The Best" ödülünün adayları açıklandı.
FIFA'dan yapılan açıklamada yılın en iyi erkek oyuncusuna verilecek olan "The Best" ödülü için şu isimler aday gösterildi;
Julian Alvarez
Kevin De Bruyne
Marcelo Brozovic
İlkay Gündoğan
Erling Haaland
Rodri
Khvicha Kvaratskhelia
Kylian Mbappe
Lionel Messi
Victor Osimhen
Declan Rice
Bernardo Silva
FIFA yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları;
Xavi
Pep Guardiola
Simone Inzaghi
Ange Postecoglou
Luciano Spalletti
Yılın en iyi kadın oyuncusuna verilecek olan "The Best" ödülünün adayları;
Aitana Bonmati
Linda Caicedo
Rachel Daly
Kadidiatou Diani
Caitlin Foord
Marry Fowler
Alex Greenwood
Jennifer Hermoso
Lindsey Horan
Amanda Ilestedt
Lauren James
Sam Kerr
Mapi Leon
Hinata Miyazawa
Salma Paralluelo
Keira Walsh
FIFA yılın en iyi kadın futbolu teknik direktörü adayları;
Peter Gerhardsson
Jonatan Giraldez
Tony Gustavsson
Emma Hayes
Sarina Wiegman