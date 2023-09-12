Ümit Milli Takım ile İtalya, 2025 Avrupa Şampiyonası müsabakasında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Ümit Milli Futbol Takımı'mız ile İtalya ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - İtalya maçı 12 Eylül Salı günü saat 19:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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