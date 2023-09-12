EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Romanya sahasında Kosova'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Romanya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Romanya ile Kosova kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Romanya - Kosova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMANYA - KOSOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - Kosova maçı 12 Eylül Salı günü saat 21:45'te oynanacak ve maçın yayıncısı bulunmuyor.