Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele sürerken, Almanya ile Fransa da hazırlık müsabakasında kozlarını paylaşıyor.
ALMANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Almanya - Fransa maçı 12 Eylül Salı günü saat 22:00'de oynanıyor.
ALMANYA - FRANSA MAÇI İLK 11'LERİ
Almanya: Ter Stegen; Süle, Tah, Rüdiger, Henrichs; Can, Gündogan; Sané, Wirtz, Gnabry; Müller
Fransa: Maignan; Pavard, Saliba, Todibo, T. Hernandez; Rabiot, Tchouameni, Camavinga; Griezmann, Coman, Kolo Muani