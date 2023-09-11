Slovenya U21 - Fransa U21 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? | U21 Elemeleri

Slovenya U21 - Fransa U21 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? | U21 Elemeleri

U21 Avrupa Şampiyonası elemelerinde heyecan sürüyor. Slovenya U21 takımı ile Fransa U21 takımı kozlarını paylaşacak. Zorlu maçın yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Slovenya U21 - Fransa U21 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2023- 12:40