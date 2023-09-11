İspanya U21 - İskoçya U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? | U21 Elemeleri

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. B Grubu'nda İspanya U21 ile İskoçya U21 kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya U21 - İskoçya U21 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İspanya ile İskoçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya U21 - İskoçya U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA U21 - İSKOÇYA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya U21 - İskoçya U21 maçı 11 Eylül Pazartesi günü saat 22.00'de başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.