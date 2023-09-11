Belçika U21 - Kazakistan U21 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? | U21 Elemeleri
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Belçika U21, evinde Kazakistan U21'i ağırlayacak. Zorlu maçın yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Belçika U21 - Kazakistan U21 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2023- 12:40
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası U21 Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Belçika U21, rakibi Kazakistan U21 ile karşı karşıya gelecek.
BELÇİKA U21 - KAZAKİSTAN U21 MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Belçika U21'in Kazakistan U21'i ağırlayacağı maç 11 Eylül Pazartesi günü TSİ 21.00'de oynanacak. Mücadelenin televizyon yayıncısı bulunmamaktadır.