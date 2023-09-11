Belçika U21 - Kazakistan U21 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? | U21 Elemeleri

Belçika U21 - Kazakistan U21 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? | U21 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Belçika U21, evinde Kazakistan U21'i ağırlayacak. Zorlu maçın yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Belçika U21 - Kazakistan U21 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2023- 12:40