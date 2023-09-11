Lüksemburg U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? | U21 Elemeleri

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. F Grubu'nda Lüksemburg U21 ile İngiltere U21 kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lüksemburg U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda Lüksemburg ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lüksemburg U21 - İngiltere U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LÜKSEMBURG U21 - İNGİLTERE U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lüksemburg U21 - İngiltere U21 11 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.