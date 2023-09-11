Slovakya - Lihtenştayn maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Slovakya - Lihtenştayn maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, J Grubu'ndaki Slovakya - Lihtenştayn karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Tehelne Pole Stadyumu'nda oynanacak. Peki Slovakya - Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2023- 11:00 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023- 11:00