Kosova - İsviçre maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Kosova - İsviçre maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, I Grubu'ndaki Kosova - İsviçre karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. Peki Kosova - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2023- 16:00 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023- 16:00