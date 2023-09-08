EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, I Grubu'ndaki Kosova - İsviçre karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak. Peki Kosova - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KOSOVA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Kosova - İsviçre maçı, 9 Eylül 2023 Cumartesi günü, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan naklen yayınlanacak.
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