Haberler Futbol Haberleri Romanya 2-0 Kosova | MAÇ SONUCU - ÖZET

Romanya 2-0 Kosova | MAÇ SONUCU - ÖZET EURO 2024 Elemeleri I Grubu maçında Romanya ile Kosova karşı karşıya geldi. Olaylar nedeniyle bir süre ara verilen karşılaşmayı Romanya 2-0 kazandı. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 13.09.2023- 00:53









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EURO 2024 Elemeleri I Grubu maçında Romanya ile Kosova karşı karşıya geldi. Romanya mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Romanya'ya galibiyeti getiren golleri 83. dkaikada Nicolae Stanciu ve 90+3. dakikada Valentin Mihaila attı.



Romanya'da Stanciu, 61. dakikada penaltıdan yararlanamadı.



Kosova'da Vedat Muriqi, 11'de başladığı maçta 42. dakikada kırmızı kart gördü. Beşiktaşlı Milot Rashica 54 dakikada sahada kaldı. Alanyasporlu Florent Hadergjonaj 54'te oyuna dahil oldu.



OLAYLAR DAMGA VURDU!



Romanya ile Kosova arasındaki mücadeleye yaşanan olaylar damga vurdu.



Rumen taraftarlar, Kosova'nın ulusal marşı okunduğu sırada "Sırbistan" tezahüratı yaptı. Daha sonra tribünlerde "Kosova Sırbistan'dır" pankartı açıldı.



Bu gelişmenin ardından 15. dakikada maç durdu ve iki takım oyuncuları soyunma odasına gitti.



DEVAM KARARI ÇIKTI



Rumen, Kosovalı ve UEFA yetkilileri arasında yapılan toplantının ardından maç için devam kararı çıktı.



Yaklaşık 50 dakikalık duraksamanın ardından Romanya-Kosova mücadelesi yeniden başladı ve mücadeleyi Romanya 2-0'lık skorla kazandı.



Bu sonucun ardından Romanya, grupta 12 puana yükseldi. Kosova 4 puanda kaldı.



Romanya, bir sonraki maçında Belarus deplasmanına gidecek. Kosova, Andorra deplasmanına gidecek.