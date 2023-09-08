Azerbaycan - Belçika maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Azerbaycan - Belçika maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, F Grubu'ndaki Azerbaycan - Belçika karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Dalğa Arena Stadyumu'nda oynanacak. Peki Azerbaycan - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2023- 16:00