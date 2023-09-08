EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, F Grubu'ndaki Azerbaycan - Belçika karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Dalğa Arena Stadyumu'nda oynanacak. Peki Azerbaycan - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Azerbaycan - Belçika maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, F Grubu'ndaki Azerbaycan - Belçika karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Dalğa Arena Stadyumu'nda oynanacak. Peki Azerbaycan - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2023- 16:00
AZERBAYCAN - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Azerbaycan - Belçika maçı, 9 Eylül 2023 Cumartesi günü, TSİ 16.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2'den naklen canlı olarak yayınlanacak.
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