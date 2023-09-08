Kuzey Makedonya - İtalya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, C Grubu'ndaki Kuzey Makedonya - İtalya karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Tose Proeski Arena Stadyumu'nda oynanacak. Peki Kuzey Makedonya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, C Grubu'ndaki Kuzey Makedonya - İtalya karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Tose Proeski Arena Stadyumu'nda oynanacak. Peki Kuzey Makedonya - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KUZEY MAKEDONYA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Kuzey Makedonya - İtalya maçı, 9 Eylül 2023 Cumartesi günü, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2'den naklen canlı olarak yayınlanacak.

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