Estonya - İsveç maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Estonya - İsveç maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, F Grubu'ndaki Estonya - İsveç karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele A. Le Coq Arena Stadyumu'nda oynanacak. Peki Estonya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2023- 16:00