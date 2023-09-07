Fransa 2-0 İrlanda Cumhuriyeti (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Fransa namağlup liderliğini sürdürdü!

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri B Grubu 5. maçında Fransa sahasında Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Horozlar 2-0 kazandı ve namağlup grup liderliğine devam etti.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2023- 23:45 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023- 23:45