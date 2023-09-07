2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri B Grubu'nda Fransa ile İrlanda Cumhuriyeti kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Aurelien Tchouameni ve 48'de Marcus Thuram kaydetti.
Bu sonucun ardından Horozlar namağlup liderliğini sürdürdü ve 15 puana yükseldi. İrlanda ise 3 puanda kaldı.
Grubun 6. maçında İrlanda 10 Eylül Pazar günü sahasında Hollanda'yı ağırlayacak. Fransa ise 13 Ekim Cuma günü deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak.
B Grubu puan durumu:
Fransa - 5 maç - 15 puan
Hollanda - 3 maç - 6 puan
Yunanistan - 4 maç - 6 puan
İrlanda - 4 maç - 3 puan
Cebelitarık - 4 maç - 0 puan