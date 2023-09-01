Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Riyadh sahasında Al Akhdood'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Riyadh - Al Akhdood maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Riyadh - Al Akhdood maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Riyadh ile Al Akhdood 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Riyadh - Al Akhdood maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL RİYADH - AL AKHDOOD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Riyadh - Al Akhdood maçı 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.