Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Tai sahasında Abha'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Tai - Abha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Tai ile Abha 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Tai - Abha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAİ - ABHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Tai - Abha maçı 1 Eylül Cuma günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Al Tai ile Abha MAÇI CANLI İZLE