Hollanda - Yunanistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, B Grubu'ndaki Hollanda - Yunanistan karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Hollanda'daki Philips Stadyumu'nda oynanacak. Peki Hollanda - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, B Grubu'ndaki Hollanda - Yunanistan karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Hollanda'daki Philips Stadyumu'nda oynanacak. Peki Hollanda - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Hollanda - Yunanistan maçı, 7 Eylül 2023 Perşembe günü, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sports Plus ve S Sport 2'den naklen canlı olarak yayınlanacak.

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