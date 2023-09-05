Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor ve nereli?

Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, siyah beyazlılarla anlaşmasının ardından birçok futbolsever tarafından araştırılıyor. Yapılan araştırmalarda merak edilen konular; oyuncunun yaşı, mevkisi ve oynadığı takımlar. İşte Bailly hakkındaki detaylar...

Villarreal ve Manchester United gibi güçlü ekiplerin formasını giymiş olan Eric Bailly'nin son durağı Beşiktaş oldu. Peki, Eric Bailly kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Eric Bailly, 12 Nisan 1994'te Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Futbola İspanya'nın Espanyol takımında başlayan Bailly, 2015 yılının Ocak ayında Villarreal'e transfer oldu. Villarreal'de geçirdiği 1,5 sezonda 47 maça çıkıp 1 gol 1 asist yaptı. 2015-2016 sezonunun başında 38 milyon euro karşılığında Manchester United'a geçti. İngiliz ekibinde oynadığı 113 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken, 1 kez de gol pası verdi. 29 yaşındaki stoper, geçen sezonu Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibinde kiralık olarak geçirdi.