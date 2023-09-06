Fransa - İrlanda Cumhuriyeti maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, B Grubu'ndaki Fransa - İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Fransa'daki Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak. Peki Fransa - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, B Grubu'ndaki Fransa - İrlanda Cumhuriyeti karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Fransa'daki Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak. Peki Fransa - İrlanda Cumhuriyeti maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Fransa - İrlanda Cumhuriyeti maçı, 7 Eylül 2023 Perşembe günü, TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sports Plus ve S Sport'tan naklen canlı olarak yayınlanacak.

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