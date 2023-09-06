Çekya - Arnavutluk maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Çekya - Arnavutluk maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, E Grubu'ndaki Çekya - Arnavutluk karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Fortuna Arena Stadyumu'nda oynanacak. Peki Çekya - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2023- 13:50