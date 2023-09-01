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TRANSFER HABERİ: Brighton Ansu Fati'yi kadrosuna kattı! Premier Lig takımlarından Brighton Hove Albion, Barcelona'nın 20 yaşındaki oyuncusu Ansu Fati'yi 1 yıllık kiraladığını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2023- 15:44









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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, Barcelona'nın 20 yaşındaki oyuncusu Ansu Fati'yi 1 yıllık kiraladığını açıkladı.



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati'yi renklerine bağladı. İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada Fati'nin 1 yıllık kiralık olarak kadroya katıldığı duyuruldu. 30 Haziran 2024 tarihine kadar sürecek sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Gine-Bissau asıllı İspanyol oyuncu, bu sezon Barcelona forması ile çıktığı 3 resmi müsabakada 47 dakika görev aldı.

