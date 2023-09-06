Ballon d'Or adayları belli oldu!

Yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödüllü için aday listesi yayınlandı. Eski Fenerbahçeli yıldızın da yer aldığı listede 29 isim aday gösterilirken 2 de sürpriz yaşandı. İşte Ballon d'OR ödülü için aday gösterilen oyuncular ve listede yer almayan 2 yıldız isim...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2023- 23:29 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023- 23:31