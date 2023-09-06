Yılın futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülü aday listesi belli oldu.
Ballon d'Or adayları belli oldu!
Yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödüllü için aday listesi yayınlandı. Eski Fenerbahçeli yıldızın da yer aldığı listede 29 isim aday gösterilirken 2 de sürpriz yaşandı. İşte Ballon d'OR ödülü için aday gösterilen oyuncular ve listede yer almayan 2 yıldız isim...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.09.2023- 23:29 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023- 23:31
Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, 18 senenin ardından Ballon d'Or listesinde yer kendisine yer bulamadı.
Ronaldo'nun yanı sıra, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olan Brezilyalı yıldız Neymar da listede yer almadı.
İşte Ballon d'Or adayları...