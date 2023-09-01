Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Feiha sahasında Al Raed'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Feiha - Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Feiha - Al Raed maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Feiha ile Al Raed 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Feiha - Al Raed maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FEİHA - AL RAED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Feiha - Al Raed maçı 1 Eylül Cuma günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.