2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri B Grubu'nda Hollanda ile Yunanistan kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Marten de Roon, 31'de Cody Gakpo ve 39. dakikada ise Wout Weghorst kaydetti.
Bu sonucun ardından Hollanda 6 puana yükseldi. Yunanistan ise 6 puanda kaldı.
Grubun 6. maçında Hollanda 10 Eylül Pazar günü deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olacak. Yunanistan ise yine aynı tarihte sahasında Cebelitarık'ı ağırlayacak.
B Grubu puan durumu:
Fransa - 5 maç - 15 puan
Hollanda - 3 maç - 6 puan
Yunanistan - 4 maç - 6 puan
İrlanda - 4 maç - 3 puan
Cebelitarık - 4 maç - 0 puan