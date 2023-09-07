2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri B Grubu 5. maçında Hollanda sahasında Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Portakallar 3-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri B Grubu'nda Hollanda ile Yunanistan kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Marten de Roon, 31'de Cody Gakpo ve 39. dakikada ise Wout Weghorst kaydetti.

Bu sonucun ardından Hollanda 6 puana yükseldi. Yunanistan ise 6 puanda kaldı.

Grubun 6. maçında Hollanda 10 Eylül Pazar günü deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olacak. Yunanistan ise yine aynı tarihte sahasında Cebelitarık'ı ağırlayacak.

B Grubu puan durumu:

Fransa - 5 maç - 15 puan

Hollanda - 3 maç - 6 puan

Yunanistan - 4 maç - 6 puan

İrlanda - 4 maç - 3 puan

Cebelitarık - 4 maç - 0 puan