Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Damak sahasında Al Feteh'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Damak - Al Feteh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Damak - Al Feteh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Damak ile Al Feteh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Damak - Al Feteh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DAMAK - AL FETEH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Damak - Al Feteh maçı 29 Ağustos Salı günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.