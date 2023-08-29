Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Khaleej sahasında Al Hazm'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Khaleej - Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Khaleej - Al Hazm maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Khaleej ile Al Hazm karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Khaleej - Al Hazm maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL KHALEEJ - AL HAZM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Khaleej - Al Hazm maçı 29 Ağustos Salı günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.