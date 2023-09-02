İtalya Serie A'nın 3. hafta karşılaşmasında Napoli ile Lazio kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Napoli ile Lazio karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadı'ndaki mücadelede Lazio, 30. dakikada Luis Alberto'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk takımın gol sevinci sadece 2 dakika sürdü ve Napoli 32. dakikada Zielinski ile beraberlği yakaladı.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda Lazio bir kez daha öne geçti. 52'de Kamada ağları havalandıran isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleden Lazio 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Ligdeki ilk iki maçını kaybeden Lazio, bu galibiyetle ilk galibiyetini alarak puanını 3'e çıkardı. Napoli ise 6 puanda kaldı.