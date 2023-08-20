İngiltere Premier Lig'in 2. hafta karşılaşmasında West Ham United ile Chelsea kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

West Ham'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Nayef Aguerd, 53'de Michail Antonio ve 90+5. dakikada ise Lucas Paqueta (p) kaydetti. Chelsea'nin tek golü ise 28'de Carney Chukwuemeka'dan geldi.

Ayrıca konuk takımda 43. dakikada Enzo Fernandez penaltı atışından yararlanamazken; ev sahibi ekipte 67'de Nayef Aguerd kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından West Ham 4 puana yükseldi. Chelsea ise 1 puanda kaldı.

Ligin 3. haftasında West Ham deplasmanda Brighton'a konuk olacak. Chelsea ise sahasında Luton Town'ı ağırlayacak.