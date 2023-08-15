Sturm Graz - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan sürüyor. Sturm Graz sahasında PSV'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sturm Graz - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Sturm Graz ile PSV kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sturm Graz - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STURM GRAZ - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sturm Graz - PSV maçı 15 Ağustos Salı günü saat 21:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.