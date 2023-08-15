Maccabi Haifa - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan sürüyor. Maccabi Haifa sahasında Slovan Bratislava'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Maccabi Haifa - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Maccabi Haifa - Slovan Bratislava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Maccabi Haifa ile Slovan Bratislava kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Haifa - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABİ HAİFA - SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Haifa - Slovan Bratislava maçı 15 Ağustos Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.