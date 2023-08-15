Sparta Prag - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan sürüyor. Sparta Prag sahasında Kopenhag'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sparta Prag - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Sparta Prag ile Kopenhag kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPARTA PRAG - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sparta Prag - Kopenhag maçı 15 Ağustos Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.