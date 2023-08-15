FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı finalde İspanya ve İsveç kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İspanya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya - İsveç maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. İspanya ile İsveç kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - İsveç maçı 15 Ağustos Salı günü saat 11:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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