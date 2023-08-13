İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea ile Liverpool kozlarını paylaştı. Stamford Bridge'te oynanan mücadele iki takımın karşılıklı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Chelsea sahasında Liverpool'u ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

Liverpool'un golünü 18. dakikada Luis Diaz kaydederken; Chelsea bu gole 37'de Axel Disasi ile karşılık verdi. Liverpool'un 29'da Mohamed Salah'la ve Chelsea'nin 39'da Ben Chilwell ile attığı goller, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ligin 2. haftasında Chelsea deplasmanda West Ham United ile karşılaşacak. Liverpool ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.