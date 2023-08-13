İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Brentford sahasında Tottenham'ı ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 2-2 eşitlikle sona erdi.

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Brentford ile Tottenham kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Brentford'un gollerini 26. dakikada Bryan Mbeumo (p) ve 36'da Yoane Wissa'dan geldi. Konuk takımın golleri ise 11. dakikada Cristian Gabriel Romero ve 45+4'te Emerson Royal'den geldi.

Bu sonucun ardından iki takım da sahadan bir puanla ayrıldı.

Ligin ikinci haftasında Tottenham sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Brentford ise deplasmanda Fulham'a konuk olacak.