Dünyanın en önemli liglerinden olan La Liga başlarken ünlü haber ajansı AFP, "La Liga'da bu sezon izlenecek 5 yeni transfer" listesi yaptı ve Arda Güler'e de yer verdi. Haber'de yer alan bilgilere göre Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer etiiği genç yetenek Arda Güler'i Barcelona'nın elinden aldığını belirtip "Madrid, Messi ile kıyaslanan genç Türk dahinin, 'Galacticos'un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor" ifadeleri kullanıldı.

AFP'YE GÖRE LA LIGA'DA İZLENMESİ GEREKEN DİĞER 3 YENİ TRANSFER

Jude Bellingham: Dortmund'dan 103 milyon Euro'ya transfer edilen İngiliz milli oyuncu Real'in geleceğini temsil ediyor. Modric ve Kroos gibi veteranların yanında oyununu daha da geliştirecek.

Cesar Azpilicueta: Chelsea'deki 11 yılın ardından anavatanına dönen 33 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon yine üçüncü olan Atletico Madrid'e tecrübesiyle büyük katkı sağlayacak.

Andre Silva: Porto, Milan, Sevilla gibi kulüplerde forma giyen ve Leipzig'den kiralanan Portekizli forvet, Real Sociedad'da yeniden eski formuna kavuşmaya çalışacak.