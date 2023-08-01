Olimpija - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Olimpija ve Ludogorets kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Olimpija - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Olimpija - Ludogorets maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Olimpija ile Ludogorets kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLİMPİJA - LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpija - Ludogorets maçı 1 Ağustos Çarşamba günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.