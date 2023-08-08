Yeni seozuna sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Monza ve Milan kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Monza - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Monza - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Monza ile Milan, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Milan 8 Ağustos Salı günü saat 22:00'de karşı karşıya geliyor. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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