TÜRKİYE - POLONYA MAÇI CANLI 📺 | Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Basketbol Takımı'mız, FIBA Olimpiyat Ön Eleme turnuva müsabakaları öncesinde Polonya ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen detaylar arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası öncesinde Türkiye ile Polonya, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Polonya maçı 8 Ağustos Salı günü saat 20:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı ve şifesiz yayınlanacak.

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