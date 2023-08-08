Yeni seozuna sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Barcelona ve Tottenham kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Barcelona - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Barcelona ile Tottenham, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Tottenham 8 Ağustos Salı günü saat 21:00'de karşı karşıya geliyor. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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