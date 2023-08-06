İsveç - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. İsveç vee ABD kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İsveç - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. İsveç ile ABD kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsveç - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVEÇ - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç - ABD maçı 6 Ağustos Pazar günü saat 12:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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