NİCOLAS PEPE KİMDİR? | Nicolas Pepe kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan yıldız isim Nicolas Pepe ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Nicolas Pepe kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Nicolas Pepe'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Fildişili futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Nicolas Pepe kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

NİCOLAS PEPE KİMDİR?

Nicolas Pepe, 29 Mayıs 1995 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Fildişi Salihi vatandaşı olan Pepe, 183 cm boyunda ve sağ kanat olarak görev yapmaktadır. 37 kez milli forma giymiştir. 18 milyon euro piyasa değeri bulunmaktadır. Stade Poitevin FC, Angers, US Orleans, Lille, Nice ve Arsenal gibi ekiplerde süre almıştır. 300 maçta 86 gol 44 asist üretmiştir.