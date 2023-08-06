Yeni seozuna sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Arsenal ve Manchester City kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arsenal - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Arsenal ile Manchester City, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Manchester City 6 Ağustos Pazar günü saat 18:00'de karşı karşıya geliyor. Müsabaka Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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