Yeni sezonunun 11 Ağustos'ta başlayacağını anımsatarak sözlerine başlayan Başkan Büyükekşi, "Yeni sezon büyük bir çekişmeye ve heyecanı yüksek maçlara sahne olacak. Tüm hakemlerimizin sezon boyunca görev alacakları karşılaşmaları başarıyla yöneteceğine inanıyorum. Yeni sezona yeni bir MHK başkanı ve yeni kurul üyeleri ile giriyoruz. Geçtiğimiz dönem MHK Başkanımız olan Lale Orta'ya ve MHK üyelerine vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ederim. 42 yıl boyunca verdiği hizmetlerle Türk futbolunun ve hakem camiasının değerli bir ismi olan yeni MHK Başkanımız Ahmet İbanoğlu'na ve tüm MHK üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: HAKEM ATAMALARINDA İNSAN İNİSİYATİFİNİ ORTADAN KALDIRDIK





Sürdürülebilir başarı için Hakem Akademisi'ni kurduklarını belirten Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu akademi de en alt seviyeden en üst seviyeye tüm hakemlerimiz UEFA kriterlerinde eğitim alıyor. Akademimizde ayrıca hakem izleme, mentörlük, mental ve fiziksel sağlıkların izlenmesi, en iyi hakem adaylarının bulunması ve sürekliliğin sağlanması ile yabancı dil eğitimleri veriliyor. Dünya hakemliğinin en önemli isimlerinden Hugh Dallas'ı TFF Hakem Danışmanı, Pawel Gil'i ise, TFF VAR eğitim danışmanı olarak göreve getirdik. Saha ve VAR hakemliğini birbirinden ayırdık. VAR hakemliğinde uzmanlaşmaya giderken VAR hakem kadromuzu genişlettik. Hep eleştiri konusu olan hakem atamalarında insan inisiyatifini ortadan kaldırdık. Dijital hakem atama sistemini uygulamaya koyduk. Her maçın hakemi temel kriterler ve performans kriterleri olmak üzere toplam 41 kritere dayanan algoritma ile atanıyor. Yeni sezonda ise VAR hakemleri de algoritma ile atanacak. Algoritmaya takımların istatistikleri de girilecek. Böylece maçların zorluk dereceleri de verilerle daha detaylı takip edilecek."

CAYDIRICI CEZALAR GETİRDİK

Göreve geldikleri günden bu yana hakemlerin değil sahadaki oyunun konuşulmasını istediklerini aktaran TFF Başkanı, "Sözel gözlemci raporlarından veri analizi yapabilen sayısal rapor uygulamasına geçtik. Kulüp yöneticilerinin, teknik adamların ve futbolcuların hakemlerimizi baskı altına almayı amaçlayan açıklamalarını engellemek amacıyla yeni bir talimat çıkardık. Caydırıcı cezalar getirdik. Federasyon olarak, dil, eşit, şeffaf ve tarafsız yönetim anlayışı ile tüm kurullarımızla birlikte Türk futboluna güveni hep birlikte inşa edeceğiz. Hakemlerimizin de insan olduğunu, hata yapabileceklerini unutmayalım. Önemli olan kasıt gözeterek bir hatanın yapılmaması. Sosyal medyanın futbol üzerinde, olması gerekenden daha büyük bir etkisi var. Hakemlerimiz tarafından yapılan en küçük hata ya da tartışmalı bir pozisyon, anında yıpratıcı ve haksız bir gündeme dönüşüyor. Bunun sonuçları ne Türk futbolu için ne de hakemlerimiz için fayda üretmiyor. Aksine hakem performanslarını kötü etkiliyor. Hakemlerimiz Avrupa'da çok başarılı maçlar yönetiyor. Çünkü büyük takım baskıları ve sosyal medyanın yıpratıcı eleştirilerini orada hissetmiyorlar" diyerek sözlerini tamamladı.