İsveç - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası, İsveç - İtalya karşılaşmasıyla devam ediyor. Kazananın G grubunda liderliğe yükseleceği mücadelenen yayın saati, canlı kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki İsveç - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. İsveç ile İtalya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsveç - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVEÇ - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç - İtalya maçı 29 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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