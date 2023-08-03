Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler hakkında konuştu. İtalyan hoca, Arda'nın ciddi bir durumu olmadığını ifade etti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 03.08.2023- 11:30
Karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.
Ancelotti açıklamasında, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Real Madrid, yeni sezondaki ilk maçında Athletic Bilbao'ya konuk olacak.