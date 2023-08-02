Marcelo rakibinin ayağını kırdı
Son dakika spor haberleri: Brezilyalı yıldız Marcelo, Libertadores'te oynanan Argentinos Juniors-Fluminense karşılaşmasının 55. dakikasında rakibini ağır şekilde sakatladı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 02.08.2023- 11:01
OLYMPIACOS'TA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Olympiacos, yaz aylarında Marcelo'yu kadrosuna katmayı başarmıştı. Brezilyalı oyuncunun ismi yaz döneminde Fenerbahçe ile de sık sık anılmıştı. Tecrübeli sol bekin Yunanistan kariyeri pek iyi gitmedi. Ligde 5 maçta toplam 92 dakika süre alan Marcelo, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 maçta 81 dakika sahada kalabildi. Yunanistan Kupası'nın ilk turlarında forma giyen Brezilyalı oyuncu, burada çıktığı 2 maçta 3 gol atmıştı. Daha sonra Marcelo'nun Olympiacos ile olan sözleşmesi feshedildi.
İNSANLIK DIŞI FAUL
Libertadores'te oynanan Argentinos Juniors-Fluminense karşılaşmasının 55. dakikasında Marcelo, rakibini ağır şekilde sakatladı. Hakem oyunu acil olarak durdururken sağlık ekibi sahaya girdi. İnsalık dışı faul sonrası Marcelo oyundan atıldı